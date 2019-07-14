Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.

По информации источника, «Бавария» интересовалась хавбеком и хотела его заполучить. Но игрок не хотел бы уходить из чемпионата Испании и переезжать в Мюнхен.

Причем Дембеле не собирается менять решение, даже если к сине-гранатовым вернется нападающий «ПСЖ» Неймар.

Напомним, француз выступал в Бундеслиге: сезон-2016/17 он провел в дортмундской «Боруссии». В завершившемся сезоне Примеры француз отыграл 29 матчей, забил восемь голов и отдал пять голевых

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es