Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье. 

По информации источника, «Бавария» интересовалась хавбеком и хотела его заполучить. Но игрок не хотел бы уходить из чемпионата Испании и переезжать в Мюнхен.

Причем Дембеле не собирается менять решение, даже если к сине-гранатовым вернется нападающий «ПСЖ» Неймар.

Напомним, француз выступал в Бундеслиге: сезон-2016/17 он провел в дортмундской «Боруссии». В завершившемся сезоне Примеры француз отыграл 29 матчей, забил восемь голов и отдал пять голевых

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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