Семья Эмилиано Салы возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист

Поиски пропавшего самолета, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, были возобновлены сегодня. Близкие родственники 28-летнего форварда организовали частную поисковую операцию.

Финансироваться поиски будут из средств, собранных на коммерческой краудфандинговой платформе GoFundMe. К этой минуте собрано более 213 тысяч евро, цель – 300 тысяч.

Деньги перевели среди прочих Илкай Гюндоган, Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.

В четверг, 24 января, полиция Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe