«Реал Мадрид» и «Монако» согласовали трансфер Килиана Мбаппе за 180 млн евро

Трансфер Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может произойти в ближайшие дни. Клубы находятся на финальной стадии переговоров.

Килиан Мбаппе — самое желанное приобретение всех европейских топ-клубов этим летом. Однако мадридский «Реал» в результате переговоров с «Монако» установил за собой право купить страйкера монегасков за рекордные 160 млн евро: еще 20 млн евро французский клуб получит в виде бонусов. Согласно второму варианту, трансфер Мбаппе обойдется «сливочным» в 150 млн евро, а оставшиеся 30 млн будут бонусными.

Переход Килиана Мбаппе может стать самым дорогим в футбольной истории. 18-летний нападающий близок к тому, чтобы побить предыдущий рекорд — трансфер Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca