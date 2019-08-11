«Интер» претендует на Ивана Ракитича

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может сменить клубную прописку. Игрок заинтересовал «Интер». 

Сообщается, миланский клуб собирается сделать предложение о хорватском футболисте, если его каталонцы не включат в сделку по Неймару.

Сине-гранатовые уже оценили Ракитича в 50 млн евро.

Напомним, полузащитник защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. В прошедшем сезоне Примеры он провел 34 матча, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Трансферное окно в Испании закроется второго сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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