«Интер» претендует на Ивана Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может сменить клубную прописку. Игрок заинтересовал «Интер».

Сообщается, миланский клуб собирается сделать предложение о хорватском футболисте, если его каталонцы не включат в сделку по Неймару.

Сине-гранатовые уже оценили Ракитича в 50 млн евро.

Напомним, полузащитник защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. В прошедшем сезоне Примеры он провел 34 матча, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Трансферное окно в Испании закроется второго сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport