Робин Ольсен: «Столкнулся в «Роме» с большим давлением»

Голкипер «Ромы» Робин Ольсен рассказал, с какими проблемами столкнулся после перехода в римский клуб. 28-летний вратарь из Швеции пришел на замену Алиссону, ушедшему в «Ливерпуль».

«Да, это правда, когда я пришел сюда, на меня оказывалось большое давление, ко мне было повышенное внимание. Но это нормально, когда переходишь в топ-клуб. «Рома» только что продала великолепного голкипера, Алиссона, а я пришел ему на замену. Я ждал, что будет давление, и знал, что мне нужно будет доказывать все игрой на поле.

Я усердно тружусь каждый день, каждую минуту, чтобы показать свои сильные стороны. Разница в футболе между Италией и местом, откуда я приехал, колоссальна. Все абсолютно разное. Серия а, разумеется, намного лучше и сложнее. И не сравнить. Я играю с лучшими игроками против лучших.

Когда я только приехал, все было совершенно новым: новые способы тренировки, новые методы и новая техника. Мне нужно было немного времени, чтобы вписаться. Мой итальянский на поле становится лучше, у меня нет проблем, когда я общаюсь с партнерами и пытаюсь их понять. Думаю, рано или поздно выучу итальянский на повседневном уровне», – сказал Ольсен.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia