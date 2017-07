«Галатасарай» согласовал с Маруаном Феллайни контракт на 4 года

Маруан Феллайни уезжает из Англии. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» станет игроком «Галатасарая».

Сообщается, что стамбульцы согласовали с футболистом условия четырехлетнего соглашения. Теперь осталось договориться с «МЮ».

Galatasaray have 4yr deal on table for Fellaini & officials confident he would go ahead with move. Next stage: Agree deal with United

— Dean Jones (@DeanJonesBR) July 30, 2017