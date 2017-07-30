«Галатасарай» согласовал с Маруаном Феллайни контракт на 4 года

Автор: Лидия Дидык 0

Маруан Феллайни

Маруан Феллайни уезжает из Англии. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» станет игроком «Галатасарая».

Сообщается, что стамбульцы согласовали с футболистом условия четырехлетнего соглашения. Теперь осталось договориться с «МЮ».

Сделке может поспособствовать то, что на следующей неделе игроком «МЮ» станет полузащитник «Челси» Неманья Матич.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Дина Джонса

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