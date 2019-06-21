Мануэль Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о будущем Мануэля Фернандеша. Московский клуб остается одним из вариантов продолжения карьеры для игрока.

«Мы с ним встречались, ведем диалог, – сказал Кикнадзе. — У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом».

Фернандеш сыграл за «Локомотив» 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Ранее агент игрока Пауло Барбоза заявил, что контракт полузащитника подошел к концу.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС