Мануэль Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о будущем Мануэля Фернандеша. Московский клуб остается одним из вариантов продолжения карьеры для игрока. 

«Мы с ним встречались, ведем диалог, – сказал Кикнадзе. — У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с «Локомотивом».

Фернандеш сыграл за «Локомотив» 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Ранее агент игрока Пауло Барбоза заявил, что контракт полузащитника подошел к концу.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Парма» может подписать Мануэла Фернандеша

VAR

В финале Кубка России будет использоваться система VAR

Премьер-лига. 30-й тур. «Локомотив» победил «Уфу» и завоевал серебро РПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 