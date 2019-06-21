Сделано в «Барселоне». Почему Такефуса Кубо поразит весь мир

В июне мадридский «Реал» совершил необычный для себя трансфер. В клуб перешел 18-летний японец Такефуса Кубо, выходец из академии «Барселоны». С этим парнем связано много вещей: невероятный талант, плодотворное детство и проблемы «Барсы». Теперь каталонцам остается кусать локти, ведь они упустили, возможно, главную звезду следующего десятилетия.

Шанс на миллион

Как и другие талантливые игроки, Кубо «болел» футболом с детства. Уже в три года он стал членом футбольной команды «Сакахама» из Токио, тренером которой был его отец. Жизнь мальчика изменилась, когда он был второклассником. Прямо перед началом учебного года, в августе, он увидел брошюру: «Лучшие игроки академии получат возможность отправиться в Испанию, в «Барселону»

Кубо обожал каталонский клуб и упустить такую возможность не мог. Он немедленно обратился в академию «Барсы» в Японии. Это одна из тех академий клуба, которые разбросаны по всему миру, включая Россию, в поисках талантов. И в Кубо они увидели нового Месси из-за стиля его игры и позиции. Хотя сам Такефуса недавно признался, что ему это сравнение неприятно. В академии Кубо обучили всем тактическим основам «Барселоны» и различным футбольным хитростям. Особый упор в школах «Барсы» делается на способность оценивать ситуацию на поле. Кубо выступал за «сине-гранатовых» на молодежном турнире в Бельгии, где стал лучшим игроком чемпионата. В итоге в 11 лет он подписал контракт с японским клубом «Кавасаки Фронтале». Но ему было не до этого.

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Японца решили отправить в Испанию, прямо в «Барселону», из-за его выдающихся результатов. В «Кавасаки» были не против и отпустили игрока в Каталонию. Там Кубо встретили очень тепло. Он был зачислен в главную академию «Кантеру» благодаря ее тренеру Оскару Эрнандесу, который и рекомендовал молодого японца. Ситуация была необычная, ведь «Барса» не заключает контракт с игроками младше 13 лет, даже из Каталонии. Но для Кубо сделали исключение. Он прилетел в Барселону с матерью и братом. «Барса» его устроила в частную школу, где учатся все игроки академии клуба.

Ошибка «Барселоны»

Будучи игроком молодежных команд каталонцев Кубо стал еще лучше. Его регулярно называли лучшим игроком матча, а сама команда даже выиграла чемпионат и Кубок Каталонии. Кроме того, Кубо стал лучшим бомбардиром Кубка Средиземноморья. В академии им восхищались и пророчили огромное будущее. Но все пошло не так из-за ошибки руководства «Барселоны».

Дело в том, что трансфер Кубо и еще 8 молодых футболистов младше 18 лет был оформлен с нарушением. В итоге ФИФА объявила о запрете для «Барселоны» приобретать и регистрировать новых игроков. Таким образом, Такефуса не мог выступать за «Барсу» более полтора года. Японец не мог с этим мириться, как и его родители. Они сделали все возможное, чтобы остаться в Каталонии, но в итоге решили вернуться в Японию.

Из-за всеобщих восторгов и многочисленных рекомендаций Кубо подписал ФК «Токио». Например, о молодом игроке высказался тренер молодежки «Кавасаки» Козаки Такасаки: «Он отлично понимает игру. Кубо превосходит соперников по ходу игры и в оценке ситуации. Он делает это с невероятной скоростью. Он знает, как лучше сыграть, чтобы добиться максимального результата. Я думаю, он способен стать отличным футболистом. Одним из лучших в мире».

«Токио» не прогадал с трансфером. В молодежном чемпионате Японии Такефуса вновь поразил зрителей. Это был первый ученик средней школы в истории турнира. Вскоре было решено перевести Кубо в основную команду. Он стал одним из самых молодых игроков J-лиги. В 2018 году в клубе возникли проблему. Кубо хотели перевести во вторую команду, но он чувствовал, что уже перерос тот уровень. «Я хочу показать всем на что способен», — заявил Такефуса и был отдан в аренду в «Йокогаму». Уже следующий сезон Кубо провел, регулярно выступая за основу «Токио». Игроком заинтересовался мадридский «Реал».

Новый вызов

Молодого японца, главную звезду своей страны, быстро приобрел «Реал». В следующем сезоне Такефуса будет выступать за «Кастилью». В день трансфера «Токио» рассказали о решении Кубо: «Когда ему исполнилось 18 лет, мы, конечно, предложили ему новый контракт, но у него были и варианты с другими командами. Причем, лучшими в мире. Как нам известно, он хотел внести свой вклад в будущий успех «Токио», но выбрал мадридский «Реал», один из лучших клубов планеты».

Изначально Кубо хотел вернуться в «Барселону». Достигнув возраста 18 лет, он имел полное право вновь стать игроком «блаугранас». И действительно переговоры велись, но представителей «Барсы» не устроили требования Кубо. Игрок хотел сразу попасть во вторую команду клуба. Как заявила «Барселона», это было против ее философии, и от трансфера было решено отказаться.

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Мадридский «Реал» же ограничивать игрока не стал. С зарплатой в 1 млн евро (122 млн йена) в год и местом в «Кастилье» Такефуса с удовольствием присоединился к «сливочным». Несмотря на переход в «Реал», который «взорвал» всю Японию, Кубо сосредоточен больше на Кубке Америки, где он сейчас выступает вместе со своей сборной: «Я хочу сконцентрироваться на турнире, поэтому я буду отвечать на вопросы только о Кубке Америки. Дождитесь конца выступления, и я готов рассказать о чем-то другом. Я представляю Японию, поэтому я должен показать высокий уровень игры и дать хороший результат».

Первый матч сборная Японии проиграла Чили 0:4, но несмотря на это, и японские, и европейские СМИ хвалят Кубо. Испанцы и итальянцы поражены его навыками, особенно дриблингом, и продолжают сравнивать его с Месси, а японцы просто верят в свою новую звезду. Но сам футболист остается скромен. На вопрос о «японском Месси» Такефуса Кубо ответил просто и коротко: «Я не хотел бы, чтобы меня сравнивали с таким великим игроком, как Лео. Но я обязательно буду стремиться к такому же уровню».

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press