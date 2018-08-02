Ахмед Муса продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий московского ЦСКА переходит в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Агент футболиста уже подтвердил трансфер.

Клуб «Аль-Наср» гарантированно заплатит за 25-летнего форварда около 15 миллионов фунтов. С учетом бонусов сумма трансфера может возрасти до 25 миллионов.

«Завтра утром он прибудет в Саудовскую Аравию. Вчера была согласована сумма сделки, но перед отъездом Ахмеду нужно было забрать кое-какие свои вещи. Предложение было слишком хорошее, чтобы отклонять его.

«Аль-Наср» получает Мусу в расцвете сил. В составе сборной Нигерии на чемпионате мира в России он вернул себе уверенность, а во второй половине минувшего сезона был одним из ключевых игроков ЦСКА», – сообщил представитель Мусы.

Предыдущим клубом Ахмеда Мусы был английский «Лестер», в котором нападающий сборной Нигерии сыграл 21 матч и забил два мяча. С января по май этого года Муса провел в ЦСКА на правах аренды, приняв участие в 10 матчах и отметившись двумя голами. По итогам сезона «армейцы» завоевали серебро чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Own Goal Nigeria