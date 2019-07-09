Сергей Прядкин: «Возможно, победитель Кубка России будет играть в Лиге Чемпионов, если договоримся»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Прядкин

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как повысить статус Олимп Кубка России. Победа в турнире, возможно, даст шанс сыграть в Лиге чемпионов.

«В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться.

Возможно, это будет солидная денежная компенсация. Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», – сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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