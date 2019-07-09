«Марсель» хочет арендовать Артема Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Им интересуется «Марсель».
Как сообщает журналист Le Phoceen Кордо Бастьен, «Марсель» в ближайшее время может обратиться к петербургскому клубу по поводу аренды форварда.
Les amis l'OM va peut-être se pencher sur Dzyuba (ex AVB) demande de prêt possible dans les heures à venir
— cordo.bastien (@cordobastien) July 9, 2019
Отметим, что в настоящий момент главным тренером «Марселя» является Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал вместе с Дзюбой в «Зените».
В минувшем сезоне Дзюба провел 37 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Le Phoceen Кордо Бастьена