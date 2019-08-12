Килиан Мбаппе: «ПСЖ» не будет прежней командой без Неймара»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что парижская команда не будет прежней в случае ухода Неймара. Бразилец не попал в заявку на первый матч Лиги 1.

«Мы постараемся улучшить свои результаты по сравнению с прошлым сезоном, но это будет зависеть только от наших стараний. Но мы не будем лгать: мы должны посмотреть, что будет с Неймаром. «ПСЖ» не будет прежней командой без него. Но мы будем стараться для наших фанатов», — сказал Мбаппе.

Напомним, бразильский форвард не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом». Главный тренер парижан Томас Тухель объяснил это травмой игрока.

Несмотря на отсутствие Неймара на поле в том матче, болельщики «ПСЖ» оскорбляли бразильца и вывесили баннер, призывающий игрока покинуть команду.

Также Тухель подтвердил, что 27-летний бразилец ведет переговоры об уходе из клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что на бразильца претендуют «Барселона» и «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com