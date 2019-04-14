Дмитрий Иванов о лимите на легионеров: «Заявочный принцип может погубить наш футбол»

Автор: Никола Косич 0

РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 18 июля 2019 г.

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе. Второго апреля в премьер-лиге состоялось общее собрание, на котором обсуждался вопрос лимита на легионеров.

«Есть четкое ощущение, что решение, смысл которого – «лимит = зло», уже принято, осталось только уладить формальности. Неважно, какой будет схема – «9+16» или «8+17»: при так называемом заявочном принципе российские футболисты в любом случае потеряют игровую практику, их места займут иностранцы. На мой взгляд, ситуация абсолютно неприемлемая. Она может катастрофически сказаться на результатах сборной. Больше того – даже погубить наш футбол. Первыми, кто пострадает от «заявочного принципа», будут молодые российские футболисты. Они просто исчезнут из РПЛ. И не только.

Клубы низших лиг ориентированы на уже состоявшихся игроков, поскольку им необходимы результаты здесь и сейчас. Не будет результата – руководство региона может оборвать финансирование и клуб просто прекратить существование. К сожалению, молодежи там делать нечего», – сказал Иванов.

Новый лимит будет по заявочному принципу и начнет действовать с сезона-2020/21.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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