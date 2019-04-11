РФС не стал проводить на «ВТБ Арене» финал Кубка России из-за мнения болельщиков «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему финал Олимп Кубка России не пройдет на «ВТБ-Арене». Финал турнира, как было решено на заседании исполкома, 22 мая примет «Самара-Арена».

«Если говорить о «ВТБ-Арене», то была подана заявка, мы были готовы ее удовлетворить. Но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч [на стадионе] правильнее было бы провести футбольному клубу «Динамо». А уже после матча открытия можно провести другие матчи.

Почему выбрана Самара – это новый стадион, как и остальные стадионы, которые подали заявки. Также для нас было важно, что построены новые арены, стоит вопрос загрузки стадионов. Что касается Саранска, Нижнего Новгорода и других стадионов, то на них планируются мероприятия и матчи в этом сезоне, в том числе игры национальной сборной.

С учетом того, что нам нужно загружать стадионы, выбрали Самару. Этот стадион еще не проводил матчи финала Кубка России», – сказал Дюков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС