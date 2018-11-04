«Спартак» впервые проиграл 4 домашних матча в чемпионате России подряд и занимает 6-е место

В 13-м туре чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уралу» (1:2). Московский клуб впервые в истории потерпел четыре домашних поражения подряд в чемпионате России.
Команда одержала лишь одну победу в восьми последних играх – над «Енисеем» (3:2). «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» идет восьмым, набрав 16 очков.
После отставки Массимо Карреры временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет испанец Рауль Рианчо.
Фото: твиттер «Спартак»
Источник: Sports.ru