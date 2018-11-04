«Спартак» впервые проиграл 4 домашних матча в чемпионате России подряд и занимает 6-е место

В 13-м туре чемпионата России «Спартак» дома уступил «Уралу» (1:2). Московский клуб впервые в истории потерпел четыре домашних поражения подряд в чемпионате России.

Команда одержала лишь одну победу в восьми последних играх – над «Енисеем» (3:2). «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» идет восьмым, набрав 16 очков.

После отставки Массимо Карреры временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет испанец Рауль Рианчо.

Фото: твиттер «Спартак»

Источник: Sports.ru