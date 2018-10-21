Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» дома обыграло «Зенит»

В 11-м туре чемпионата России «Динамо» принимало «Зенит». Благодаря голу Черных хозяева одержали минимальную победу — 1:0.
Премьер-лига. 11-й тур
ДИНАМО — ЗЕНИТ — 1:0 (0:0).
Химки. 21 октября.
Стадион: «Химки».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Динамо»: Шунин, Рауш, Шуньич, Хольмен, Соснин, Соу, Тетте (Москвичев, 61), Жоаозиньо, Кардозу (Луценко, 67) , Панченко, Черных (Терехов, 83).
«Зенит»: Лунев, Смольников (Заболотный 82), Иванович, Нету, Чернов, Кузяев (Шатов, 43), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Голы: 1:0 — Черных (75).
Предупреждения: Хольмен (23), Соу (25), Дриусси (29), Краневиттер (69),
Удаления: Дриусси (37).
11 (7) удары (в створ) 4 (2)
14 фолы 8
1 угловые 3
3 офсайды 4
41 % владения мячом 59
В первом тайме команды начали играть в жесткую игру. На 15-й минуте Панченко заработал штрафной: Кузяев срубил нападающего московского клуба. Форвард «Динамо» низом пробил в ближний угол, но Лунев отразил этот удар. После этого «бело-голубые» захватили инициативу игры, периодически атакую ворота питерского клуба. На 37-й минуте Дриусси помешал вводу мяча со штрафного и получил вторую желтую карточку. «Зенит» остался в меньшинстве. Во втором тайме футболисты «Динамо» прижали соперника к штрафной. На 67-й минуте Черных после подачи Панченко ударил выше ворот с 5 метров. На 75-й минуте «бело-голубые» все-таки добились своего: Рауш подал с правого фланга точно на голову Черных, и Евгений поразил ворота соперника. После гола «Зенит» бросил все силы на то, чтобы отыграться, но сделать это им так и не удалось.
Фото: твиттер ФК «Динамо»
Источник: Еженедельник «Футбол»