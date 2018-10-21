Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» дома обыграло «Зенит»

В 11-м туре чемпионата России «Динамо» принимало «Зенит». Благодаря голу Черных хозяева одержали минимальную победу — 1:0.

Премьер-лига. 11-й тур

ДИНАМО — ЗЕНИТ — 1:0 (0:0).

Химки. 21 октября.

Стадион: «Химки».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Динамо»: Шунин, Рауш, Шуньич, Хольмен, Соснин, Соу, Тетте (Москвичев, 61), Жоаозиньо, Кардозу (Луценко, 67) , Панченко, Черных (Терехов, 83).

«Зенит»: Лунев, Смольников (Заболотный 82), Иванович, Нету, Чернов, Кузяев (Шатов, 43), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Голы: 1:0 — Черных (75).

Предупреждения: Хольмен (23), Соу (25), Дриусси (29), Краневиттер (69),

Удаления: Дриусси (37).

11 (7) удары (в створ) 4 (2)

14 фолы 8

1 угловые 3

3 офсайды 4

41 % владения мячом 59

В первом тайме команды начали играть в жесткую игру. На 15-й минуте Панченко заработал штрафной: Кузяев срубил нападающего московского клуба. Форвард «Динамо» низом пробил в ближний угол, но Лунев отразил этот удар. После этого «бело-голубые» захватили инициативу игры, периодически атакую ворота питерского клуба. На 37-й минуте Дриусси помешал вводу мяча со штрафного и получил вторую желтую карточку. «Зенит» остался в меньшинстве. Во втором тайме футболисты «Динамо» прижали соперника к штрафной. На 67-й минуте Черных после подачи Панченко ударил выше ворот с 5 метров. На 75-й минуте «бело-голубые» все-таки добились своего: Рауш подал с правого фланга точно на голову Черных, и Евгений поразил ворота соперника. После гола «Зенит» бросил все силы на то, чтобы отыграться, но сделать это им так и не удалось.

Фото: твиттер ФК «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»