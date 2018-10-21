Премьер-лига. 11-й тур. «Динамо» дома обыграло «Зенит»

Автор: Роман Шлуинский 0

В 11-м туре чемпионата России «Динамо» принимало «Зенит». Благодаря голу Черных хозяева одержали минимальную победу — 1:0. 

Премьер-лига. 11-й тур
ДИНАМО — ЗЕНИТ —  1:0 (0:0).
Химки. 21 октября.
Стадион: «Химки». 
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Динамо»: Шунин, Рауш, Шуньич, Хольмен, Соснин, Соу, Тетте (Москвичев, 61), Жоаозиньо, Кардозу (Луценко, 67) , Панченко, Черных (Терехов, 83).
«Зенит»: Лунев, Смольников (Заболотный 82), Иванович, Нету, Чернов, Кузяев (Шатов, 43), Мак, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Дзюба, Дриусси.
Голы: 1:0 — Черных (75).
Предупреждения: Хольмен (23), Соу (25), Дриусси (29), Краневиттер (69),
Удаления: Дриусси (37).

11 (7) удары (в створ) 4 (2)
14 фолы 8
угловые 3
офсайды 4
41 % владения мячом 59

В первом тайме команды начали играть в жесткую игру. На 15-й минуте Панченко заработал штрафной: Кузяев срубил нападающего московского клуба. Форвард «Динамо» низом пробил в ближний угол, но Лунев отразил этот удар. После этого «бело-голубые» захватили инициативу игры, периодически атакую ворота питерского клуба. На 37-й минуте Дриусси помешал вводу мяча со штрафного и получил вторую желтую карточку. «Зенит» остался в меньшинстве. Во втором тайме футболисты «Динамо» прижали соперника к штрафной. На 67-й минуте Черных после подачи Панченко ударил выше ворот с 5 метров. На 75-й минуте «бело-голубые» все-таки добились своего: Рауш подал с правого фланга точно на голову Черных, и Евгений поразил ворота соперника. После гола «Зенит» бросил все силы на то, чтобы отыграться, но сделать это им так и не удалось.

Фото: твиттер ФК «Динамо»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Zenit

Кубок России. 1/16 финала. «Зенит» разгромил «Волгарь», «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» в драматичном матче

РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2018 г.

Поражения «Спартака» и «Зенита», лидер «Арсенала» покинет клуб. Главные новости дня

Кокорина и Мамаева защищает адвокат главаря банды Цапков

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 