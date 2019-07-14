Маттиа Перин готов стать вратарем «Бенфики»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин близок к переходу в «Бенфику». Он может покинуть Старую синьору в это межсезонье.

Сообщается, футболист готов перебраться в португальскую команду за 15 млн евро.

Ранее в «Юве» вернулся вратарь Джанлуиджи Буффон. Перин хотел остаться в Серии А, но отсутствие предложений от клубов привело к тому, что игрок решил переехать в другой чемпионат.

Напомним, итальянец перебрался к туринцам всего год назад из «Дженоа» за 12 млн евро. В прошлом сезоне он выступал в качестве дублера Войцеха Щенсного.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia