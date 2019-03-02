Премьер-лига. 18-й тур. «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли в боевую ничью

Московский «Локомотив» принял самарские «Крылья Советов». Матч закончился результативной ничьей.

Премьер-лига. 18-й тур

ЛОКОМОТИВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:2 (1:1)

Москва. 2 марта.

Стадион: «РЖД Арена». 7627 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), Баринов, Денисов, Фарфан, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Чичерин, Бурлак, Рохель, Полуяхтов, Антон (Тимофеев, 85), Самедов (Зиньковский, 90), Ананидзе (Зотов, 62), Шейдаев, Канунников.

Голы: 0:1 — Ананидзе (19), 1:1 — Ан. Миранчук (23), 2:1 — Ан. Миранчук (65), 2:2 — Шейдаев (69).

Предупреждения: Денисов (49), Кверквелия (55), Ан. Миранчук (55), Рохель (55), Гильерме (57), Эдер (77), Ал. Миранчук (79).

Удаления: Рохель (56), Денисов (73).

9 (7) удары (в створ) 5 (3)

15 фолы 14

10 угловые 4

0 офсайды 0

66 % владения мячом 34

Из предыдущих 7 матчей против «Крыльев Советов» московский «Локомотив» пропустил только в одном. Но сегодня самарцем удалось пробить оборону «железнодорожников»: Самедов забрал внимание хозяев и отдал пас Ананидзе, который техничным ударом поразил ворота соперника. Ворвавшийся в штрафную «Крыльев» Антон Миранчук через 4 минуты сравнял счет после удачного прострела Игнатьева. В начале второго тайма на поле произошел конфликт из-за братьев Миранчуков, в результате которого судья сделал сразу несколько предупреждений. Через несколько минут после навеса Фарфана в штрафную гостей Миранчук оформил дубль. Но игроку «Крыльев» Шейдаеву удалось вырваться в середине поля, выйти один на один с Гильерме и сравнять счет. Позже судья удалил Денисова, хотя футболисты «Локомотива» пытались оправдать напарника. Матч закончился с итоговым счетом 2:2.

Фото: твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»