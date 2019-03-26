Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Стало известно, кто будет послом Санкт-Петербурга на Евро-2020. Им оказался бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

«Так же как и на ЧМ-2018, очень горд быть послом Санкт-Петербурга на Евро-2020!» — написал экс-игрок в Инстаграме.

Напомним, Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. Он провел за национальную команду 91 матч и забил 30 мячей. Кроме того в список 35 знаменитых бывших игроков попал и Андрей Аршавин, выступавший за «Зенит» и лондонский «Арсенал».

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые турнир состоится сразу в 12 странах.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Александра Кержакова