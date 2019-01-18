В футболе хотят ввести наказание за случайную игру рукой

В футбольных правилах готовится важное изменение. Совет международной футбольной ассоциации (IFAB) встретится в Абердине в марте и обсудит введение наказания за случайную игру рукой.

Сейчас судьи имеют право наказывать футболистов штрафным только в том случае, если игра рукой показалась им преднамеренной.

При этом подобное нарушение правил будет действовать только вне штрафной площади. В частности, это нововведение направлено на то, чтобы исключить случайную игру рукой в нападении.

В штрафных площадках при игре в защите сохранится наказание только за преднамеренную игру рукой.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times