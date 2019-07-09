«ПСЖ» продолжает интересоваться Маттейсом де Лигтом

Автор: Дарья Григорьева 0

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказал свое мнение о возможном трансфере защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Голландец готов к переходу в «Ювентус». 

«Возможность перехода де Лигта существовала. Он прекрасный игрок, но сейчас не то время, чтобы совершать большие трансферы.

Мы должны немного угомониться. У нас нет конверта с 200 млн евро», — заявил Леонардо.

Напомним, «ПСЖ» долгое время претендовал на защитника. Но он он был не единственным клубом, который хотел заполучить футболиста. На данный момент де Лигт близок к тому, чтобы присоединиться к туринцам.

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он провел 33 матча, забил три мяча и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  Le Parisien

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