Президент «Милана»: «Старая арена «Сан-Сиро» будет снесена»

Президент «Милана» Паоло Скарони сообщил, что домашняя арена «Интера» и «красно-черных» — «Сан-Сиро» — будет снесена. На ее месте руководители клубов построят новый современный стадион.

«У нас появится новый «Сан-Сиро» на месте старого, эта арена будет снесена», — сказал президент «Милана» Паоло Скарони. Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло так же подтвердил эту информацию.

Сообщается, что на постройку нового спортивного сооружения будет выделено 700 миллионов евро. Приблизительные сроки сдачи объекта 2022 год.

Отмечается, что у руководителей клубов могут возникнуть проблемы с реализаций идеи, так как мэр Милана Беппе Сала предпочитает модернизацию «Сан-Сиро» возведению новой арены.

Фото: Global Look Press

Источник: ANSA