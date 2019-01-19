«Бенфика» не продала хавбека Жоау Фелиша «Ливерпулю» за 70 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

João Félix

Полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш привлек интерес многих европейских клубов. Среди них оказался «Ливерпуль».

«Ливерпуль» сделал предметное предложение о трансфере 19-летнего хавбека за 70 млн евро, но получил отказ.

Португальский клуб пока не планирует отпускать Фелиша и отклонил все предложения. Игрок также интересен «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Барселоне» и «Монако».

В 30 матчах за «Бенфику Б» Жоау Фелиш забил 7 голов в чемпионате Португалии. Он начал играть за первую команду в этом сезоне, забив 4 гола в 10 встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: Correio da Manhã

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