«Реал» начал переговоры с «Аяксом» о трансфере Донни ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни Ван де Бек может продолжить карьеру в «Реале». За него предложили половину сотни млн евро.

По данным источника, мадридский клуб начал переговоры с амстердамцами о переходе хавбека. Отмечается, что испанцы предложили за 22-летнего футболиста 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голландец является для команды Зинедина Зидана альтернативным вариантом в случае провала переговоров о переходе игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ван де Бек находится в системе «Аякса» с 10-летнего возраста. В прошедшем сезоне он провел за клуб 57 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf