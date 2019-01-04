«ПСЖ» предложил 150 млн евро за Френки Де Йонга и Маттейс де Лигта

«ПСЖ» намерен подписать полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Также французы заинтересованы в приобретении защитника амстердамской команды Маттейса де Лигта.

Как сообщает Marca, «ПСЖ» предложил голландцам 80 миллионов евро за де Йонга и 70 млн – за де Лигта. В Париже рассчитывают, что никто не сможет повторить их предложение.

Ранее сообщалось, что в трансфере 21-летнего де Йонга и 19-летнего де Лигта заинтересованы «Барселона», «Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca