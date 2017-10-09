Сердар Азмун: «Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими»

Нападающий «Рубина» и сборной Ирана в преддверии матча с Россией отметил, что в его национальной команде все игроки являются звездами. Кроме того, 22-летний форвард пообещал вернуться на свой прежний уровень.

«Я не провожу различий между игроками. Хотя, конечно, есть большая разница между азиатским и европейским футболом.

Все футболисты нашей команды – звезды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче.

Я остановился в прогрессе? Уважаю любую критику, закономерно, когда есть разные мнения. Но судить, прежде всего, тренеру. У всех бывают взлеты и падения. Но я уверен на сто процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков вернусь на прежний уровень.

Матч между сборными России и Ирана пройдет 10-го октября в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ