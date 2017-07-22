«Челси» оценивает Диего Косту в 49 млн евро

После перехода Альваро Мораты в «Челси» Антонио Конте не нуждается в услугах Диего Косты. На данный момент за внимание страйкера борются два европейских клуба.

Одним из главных претендентов на Диего Косту остается мадридский «Атлетико». Но испанский клуб до сих пор страдает от трансферного бана, срок которого истекает в январе 2017 года, — еще одна причина, по которой Диего Симеоне согласился в новом сезоне продолжить работу в Мадриде. Активно помимо «матрасников» ведет себя «Милан»: существует вероятность, что 28-летний форвард проведет полгода в итальянском клубе, а затем перейдет в мадридский «Атлетико».

В первый раз «Челси» отказался продавать Косту за 28 млн евро, теперь ценник поднялся почти вдвое.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent