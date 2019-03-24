Стал известен лучший легионер в истории чемпионата Англии

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри победил в любопытном голосовании. Игрок стал лучшим легионером в истории АПЛ.

Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте расположился бывший форвард «Манчестер Юнайтед», а теперь игрок «Ювентуса», Криштиану Роналду. У португальца было 14 процентов голосов. На третьей строчке также оказался экс-футболист «красных дьяволов» Эрик Кантона. За него проголосовало 12 процентов.

Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Спустя время он вошел в тренерский штаб лондонской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC