«Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка

Автор: Тимофей Поршнев 0

РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 8 апреля 2018 г.

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе защитника Сергея Паршивлюка. Ранее он выступал за «Ростов».

Соглашение бело-голубых с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона и предусматривает опцию продления ещё на один год. В начале июня было сообщение, что Сергей продолжит карьеру в «Динамо». Контракт игрока с «Ростовом» истек, в связи с чем он достался московскому клубу бесплатно.

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака». В «Ростов» он перешёл летом 2017 года из «Анжи». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Динамо»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Паршивлюк

Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Премьер-лига. 28-й тур. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в Химках

РПЛ. 28 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 4:0. Москва. «РЖД Арена». 10 мая 2019 г.

«Локомотив» разгромил «Рубин», Неймара дисквалифицировали на три матча, Клаудио Раньери уйдет с поста главного тренера «Ромы». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 