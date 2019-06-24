«Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе защитника Сергея Паршивлюка. Ранее он выступал за «Ростов».

Соглашение бело-голубых с 30-летним футболистом рассчитано на два сезона и предусматривает опцию продления ещё на один год. В начале июня было сообщение, что Сергей продолжит карьеру в «Динамо». Контракт игрока с «Ростовом» истек, в связи с чем он достался московскому клубу бесплатно.

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака». В «Ростов» он перешёл летом 2017 года из «Анжи». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Динамо»