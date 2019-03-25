Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча отбора Евро-2020 с Венгрией (1:2). Он прокомментировал игру своей команды. 

«Должен поздравить команду хозяев с хорошей, агрессивной игрой и победой. Мы не смогли удержать высокий уровень игры после того, как отрыли счет, а у Венгрии хватило мотивации, чтобы отыграться.

В следующих матчах нужно больше работать и сражаться, стараться играть агрессивнее. Против нас все выкладываются на 200 процентов, потому что мы финалисты чемпионата мира», — заявил специалист.

Напомним, сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира в России, где сыграла с командой Франции (2:4).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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