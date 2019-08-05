Вице-президент «Барселоны» о переходе Неймара: «Сегодня это исключено»

Автор: Дарья Григорьева 0

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Он высказался на этот счет. 

«Как и сказал президент, вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно.

«Барселона» и «ПСЖ» очень уважительно относятся друг к другу, и если будем обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим. Сегодня это исключено», — заявил вице-президент.

Напомним, в прошедшем сезоне Лиги 1 бразилец провел 17 матчей, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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