Вице-президент «Барселоны» о переходе Неймара: «Сегодня это исключено»

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Он высказался на этот счет.

«Как и сказал президент, вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно.

«Барселона» и «ПСЖ» очень уважительно относятся друг к другу, и если будем обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим. Сегодня это исключено», — заявил вице-президент.

Напомним, в прошедшем сезоне Лиги 1 бразилец провел 17 матчей, забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports