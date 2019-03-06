Сантьяго Солари: «Реал» всегда возвращается и становится сильнее»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение его команды от «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Он подвел итоги.

В первую очередь наставник «сливочных» извинился перед болельщиками, которые всегда поддерживали клуб в самые трудные моменты, за результат игры.

«Это трудный сезон, но мы здесь для того, чтобы показать характер и играть сердцем в сложные периоды. В легкие же моменты выступать проще — просто идти по накатанной.

Сейчас надо успокоиться и показать свой характер. Потому что «Реал» Мадрид больше, чем все мы. Он всегда возвращается и становится только сильнее», — заявил аргентинец.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca