Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с 70 девушками, были алкоголь и веселящий газ

Автор: Поршнев Тимофей 0

Арсенал - Лестер

Футболистов «Арсенала» обвиняют в нарушении спортивного режима. Появились видеозаписи вечеринки, которую несколько игроков устроили за считанные дни до старта сезона в августе.

На вечеринке, как утверждается, присутствовали 12 футболистов и более 70 девушек. Она сопровождалась употреблением алкоголя, в частности, шампанского, водки и скотча, а также веселящего газа.

На видео запечатлены Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сеад Колашинац и новичок команды Маттео Гендузи. Они употребляют веселящий газ.

Также на видеозаписи видны Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи, которые, впрочем, не употребляют веселящий газ.

Источник издания, оказавшийся свидетелем, заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного: «Они приносили емкости с веселящим газом мешками и постоянно вдыхали. Некоторые даже периодически теряли сознание. Это какая-то дичь.

Молодой игрок с курчавыми волосами (Гендузи – прим.) явно такого не испытывал: он полностью отключился и завалился на бок. Было невероятно видеть, как так называемые спортсмены и примеры для подражания употребляют опасное вещество».

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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