Данни подписал контракт с чешской «Славией»

Официальный твиттер пражской «Славии» объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Мигеля Данни. Подробности контракта пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в услугах португальца заинтересованы российские «Динамо» и «Краснодар». Кроме того, Данни проводил встречу с президентом своего родного клуба из Португалии – «Маритиму».

Португалец выступал за «Зенит» с 2008 года и стал в его составе трехкратным чемпионом России. В 2010 году его признали футболистом года в России. В минувшем сезоне Данни, долго восстанавливавшийся после травмы, сыграл 12 матчей и забил 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер ФК «Славия»