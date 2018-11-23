Эмануэль Маммана: «5-6 месяцев снега – это красиво и интересно, но тяжеловато морально»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о своей жизни в России. Он также рассказал о своих намерениях после возвращения в Аргентину.

«Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5–6 месяцев видишь его ежедневно.

Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт.

Мы еще не все знаем в городе, само собой. Но в курсе, где расположены основные места, и всех друзей и родных с удовольствием знакомим с этим городом.

Недавно приезжала моя сестра, я показывал ей Санкт-Петербург и наш стадион, который поражает всех, кто его видит. Мы всегда готовы показать город, который с первого дня сразил нас своей красотой.

В Санкт-Петербурге хотели найти дом с садом из-за наших собак, но не смогли найти подходящий и оставили наших более крупных питомцев в Аргентине. В конце концов мы решили поселиться здесь, на Крестовском острове», – сказал Маммана.

После возвращения в Аргентину футболист намерен завести много собак: «Серьезно, я хочу 10. Или 20».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»