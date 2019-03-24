«Барселона» намерена подписать Маттейса де Лигта

Автор: Дарья Григорьева 0

Matthijs de Ligt

«Барселона» продолжает интересоваться защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом.  Каталонцы намерены приобрести голландца.

На заседании Ассоциации европейских клубов (ECA) должны были состоятся очередные переговоры между «сине-гранатовыми» и амстердамским клубом по поводу трансфера де Лигта.

Предполагается, что «Аякс» планирует продать защитника за 100 млн евро. Ранее была информация, что «Барселона» уже предлагала за игрока 60 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Голландии де Лигт провел 25 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник:  El Mundo Deportivo

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