«Балтика» продала 3,5 тысячи билетов на матч открытия стадиона в первые 2 часа после начала продаж

Автор: Лидия Дидык 0

Балтика

В Калининграде начались продажи билетов на матч открытия стадиона, построенного к ЧМ-2018, против «Крыльев Советов». Игра в рамках 32-го тура ФНЛ пройдет на стадионе «Калининград» 11 апреля.

«Билеты поступили в продажу. На первый день, сегодня, мы поместили в кассы 3,5 тыс. билетов и почти все билеты за первые два часа были проданы», – рассказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.

Посещаемость первого матча будет ограничена 10 тысячами зрителей. Часть мест забронирована под владельцев клубных карт и воспитанников местных футбольных школ.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Виталий Шахов продолжит карьеру в «Балтике»

Денис Глушаков

Денис Глушаков: «Мы готовились к игре в Самаре, сейчас сгорим от мазей»

Каррера

Массимо Каррера: «В таких условиях играть нельзя, я доволен отменой матча»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 