«Балтика» продала 3,5 тысячи билетов на матч открытия стадиона в первые 2 часа после начала продаж

В Калининграде начались продажи билетов на матч открытия стадиона, построенного к ЧМ-2018, против «Крыльев Советов». Игра в рамках 32-го тура ФНЛ пройдет на стадионе «Калининград» 11 апреля.

«Билеты поступили в продажу. На первый день, сегодня, мы поместили в кассы 3,5 тыс. билетов и почти все билеты за первые два часа были проданы», – рассказал пресс-атташе клуба Сергей Кандалов.

Посещаемость первого матча будет ограничена 10 тысячами зрителей. Часть мест забронирована под владельцев клубных карт и воспитанников местных футбольных школ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС