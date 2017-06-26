Сегодня «Зенит» может закрыть сделки по Леандро Паредесу и Костасу Маноласу

«Зенит» договорился с «Ромой» о приобретении полузащитника Леандро Паредеса и защитника Костаса Маноласа. Сегодня в Риме представители клубов встретятся с агентами обоих игроков, чтобы окончательно оформить трансфер.

Сине-бело-голубые заплатят за футболистов в общей сложности 60 млн. евро. Еще 7 млн. могут быть перечислены «Роме» в будущем в качестве бонусов.

Зарплата Маноласа в «Зените» составит 5 млн. евро в год. Паредес будет получать от 3 до 3,5 млн. евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianluca Di Marzio