Эрнесто Вальверде о переходе Неймара в «Реал»: «Порой случается то, что кажется невозможным»

Автор: Лидия Дидык 0

Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о том, как он оценивает вероятность перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал». Специалист не исключил такого развития событий.

«Я не знаю, перейдет ли Неймар в «Реал». Если существует мир, в котором может происходить что-то странное, то это футбол. Порой что-то представляется невозможным, но это случается.

Я не знаю, это не моя проблема. Есть много других аспектов, на которых нам надо сосредоточиться», – сказал испанец.

До лета 2017 года Неймар выступал за «Барселону». «ПСЖ» купил его за 222 миллиона евро, и бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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