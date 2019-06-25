Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу» в 2020 году

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» летом 2020 года. Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан на срок до 2023 года.

По информации источника, «Реал» хотел приобрести Мбаппе летом 2019 года, однако президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи отказался отдавать 20-летнего француза, что вынудило мадридцев повременить с покупкой форварда до следующего года.

Сообщается, что команда Зинедина Зидана оформит трансфер Мбаппе перед началом сезона-2020/21.

20-летний нападающий перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 43 матчах, забив в них 39 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca