Поль Погба недоволен своей ситуацией и хочет перейти в «Реал»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет сегодня с «Миланом» в матче International Champions Cup. Француз не хочет выступать за английский клуб.

26-летний француз не травмирован. Он решил не ехать на игру в Кардифф, потому что недоволен ситуацией вокруг своего будущего, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.

О своем решении Погба сообщил главному тренеру «МЮ» Оле-Гуннару Сульшеру во время последней тренировки.

Погба хочет перейти в «Реал», однако трансфер трудно осуществить из-за того, что вице-президент англичан Эд Вудвордне намерен идти на уступки.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста El Chiringuito TV Хосе Альвареса Айя

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