Близкие Неймара считают, что ему необходимо покинуть «Барселону»

Автор: Алена Груздева 0

Неймар

Родственники и агенты Неймара убеждены, что форвард должен уйти из «Барселоны» в ближайшее время. Действующий контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

Сезон-2017/18 станет пятым в карьере Неймара в качестве футболиста «Барселоны». Окружение нападающего уверено, что 25-летний бразилец не имеет выдающихся перспектив, оставаясь игроком «блаугранас», пока его одноклубником остается Лионель Месси. Таким образом, Неймар может пик игровой карьеры провести в тени аргентинского нападающего.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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