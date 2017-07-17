Близкие Неймара считают, что ему необходимо покинуть «Барселону»

Родственники и агенты Неймара убеждены, что форвард должен уйти из «Барселоны» в ближайшее время. Действующий контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

Сезон-2017/18 станет пятым в карьере Неймара в качестве футболиста «Барселоны». Окружение нападающего уверено, что 25-летний бразилец не имеет выдающихся перспектив, оставаясь игроком «блаугранас», пока его одноклубником остается Лионель Месси. Таким образом, Неймар может пик игровой карьеры провести в тени аргентинского нападающего.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es