Адвокат Александра Кокорина: «Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Александр Кокорин

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина сообщил , что его подзащитного, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого могут освободить из под стражи 3 апреля.  В этот день состоится слушание в Пресненском районном суде Москвы.

– Могут ли обвиняемых освободить в зале суда уже 3 апреля?

– Могут (после паузы). Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу, – сказал Ромашов. – Этот суд будет разбираться по существу до приговора. Здесь у суда более высокая степень ответственности за принятие таких решений.

– То есть, шансы на освобождение под залог или подписку о невыезде, о которых вы просили до этого, есть?

– Да, конечно! Шансы весьма основательные.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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