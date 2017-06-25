Определились полуфиналисты Евро-2017 U21

Автор: Никита Воробьев 0

На молодежном чемпионате Европы завершились все матчи группового этапа. По его результатам, в полуфинал вышли сборные Англии, Испании, Италии и Германии.

Англичане набрали 7 очков в группе А, испанцы одержали максимальное количество побед в квартете В.

В группе С итальянцы и немцы набрали одинаковое число баллов (по 6), однако, благодаря виктории в очной встрече, в плей-офф с первого места прошла «скуадра адзурра».

По регламенту турнира, четвертым участников 1/2 финала становится лучшая команда из оказавшихся на вторых строчках. Ею стала сборная Германии, опередившая Словакию и Португалию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Полуфинальные матчи Англия-Германия и Испания-Италия состоятся 27 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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