«Спортинг» может вернуть Ислама Слимани из «Лестера»

Автор: Лидия Дидык 0

Слимани

Нападающий «Лестера» Ислам Слимани может вернуться в «Спортинг». Лиссабонский клуб изучает ситуацию алжирца, который редко играет в Англии.

Утверждается, что у «Спортинга» есть приоритетное право покупки Слимани, которое они получили при продаже игрока «Лестеру». Сам футболист тоже был бы рад вернуться ради игровой практики.

Подробную статистику 29-летнего Слимани можно изучить здесь. «Лестер» приобрел его у «Спортинга» летом 2016 года за 35 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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