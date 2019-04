Лионель Месси побил рекорд Икера Касильяса по победам в Ла Лиге – 335

«Барселона» обыграла «Атлетико» (2:0) в 31-м туре чемпионата Испании. Нападающему каталонцев удалось установить новый рекорд.

Для нападающего Лионеля Месси, который отметился голом, эта победа стала 335-й в Ла Лиге. Также в этом же матче против «Атлетико» Лионель сумел отметиться забитым мячом.

Аргентинец по этому показателю обошел экс-голкипера «Реала» Икера Касильяса (334) и побил его рекорд.

🔥3⃣3⃣5⃣🔥

Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory ! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB

— LaLiga (@LaLigaEN) April 6, 2019