Альберто Морено может перейти в «Барселону»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может покинуть английскую команду. Он вошел в сферу интересов «Барселоны».

Испанский футболист — одна из главных целей каталонского клуба. В нем «сине-гранатовые» видят смену Жорди Альбы. Сообщается, что контракт игрока с «красными» истекает летом, и стороны не ведут переговоров о продлении соглашения. Поэтому Морено может бесплатно перейти в «Барселону», если каталонцы продолжат за ним внимательно следить.

Напомним, что в АПЛ защитник провел только два матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es