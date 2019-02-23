Мохамед Салах назвал свою мечту в АПЛ

Автор: Поршнев Тимофей 0

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей мечте. Она касается чемпионата Англии. 

«Выигрыш Премьер-лиги был одной из моих целей, я мечтал об этом, когда приехал в Ливерпуль. Возможно, тогда все думали, что это безумие, но я так не считал. Я говорил об этом в прошлом сезоне, говорил и в начале текущего сезона, а теперь мы близки к этой цели. Надеюсь, что нам удастся стать чемпионами, приложим все усилия, чтобы выиграть.

Конечно, давление есть, ведь мы люди. Мы чувствуем это давление, но хотим выиграть чемпионат Англии. Это будет огромным достижением для нашего клуба. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие и делать свое дело», — сказал Салах.

24 февраля, «Ливерпуль» встретится в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне за 26 матчей чемпионата Англии Салах забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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