«Тоттенхэм» предложит 35 млн фунтов за 17-летнего защитника Райана Сессеньона

Автор: Лидия Дидык 0

Ryan Sessegnon

Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон является трансферной целью «Тоттенхэма». Клуб премьер-лиги готов заплатить за 17-летнего футболиста до 35 миллионов фунтов.

«Фулхэм», занимающий пятое место в чемпионшипе, надеется сохранить Сессеньона, если сумеет заработать повышение в классе. В клубе игрока оценивают примерно в 50 миллионов.

Интерес к игроку проявляет из «Манчестер Юнайтед», но «Тоттенхэм» считает себя фаворитом в борьбе за талантливого англичанина и может приобрести его на деньги от продажи Дэнни Роуза.

В 34 матчах за клуб Сессеньон забил 13 голов и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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