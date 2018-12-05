Переход Ибрагимовича в «Милан» под угрозой срыва

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович скорее всего не переберется в «Милан». Его переход в итальянский клуб стоит под вопросом.

Стороны неожиданно не смогли прийти к согласию по поводу условий контракта. «Милан» уже рассматривает альтернативные варианты усиления линии атаки. Поэтому Ибрагимович, вероятно, останется в американском клубе.

Ранее появилась информация о том, что нападающий подпишет шестимесячное соглашение с правом продлить его на еще один год с «Миланом».

Напомним, что за итальянский клуб Златан Ибрагимович выступал с 2010 по 2012 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia